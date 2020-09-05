США запідозрили КНДР у підготовці запуску ракети з підводного човна

Північна Корея може вести підготовку до випробування балістичної ракети середньої дальності з підводного човна. Супутникові знімки верфі "Сінпо" свідчать про підозрілу активність КНДР.

Про це повідомляє повідомляє Reuters з посиланням на експертів вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Фахівці вважають, що влада країни може вести підготовку до випробувань ракети Pukguksong-3. Вони відзначили наявність декількох суден в закритому басейні. Одне з них нагадує судно раніше вже використовуване для буксирування в море баржі "з підводним випробувальним стендом".

На думку експертів, присутність цього корабля "наводить на роздуми, але не дає остаточних висновків" про підготовку КНДР до майбутніх випробувань балістичної ракети.

Нагадаємо, в кінці липня Північна Корея випробувала протикорабельну крилату ракету.

Раніше КНДР заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.