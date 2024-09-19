США заперечили причетність до атак на пристрої "Хезболли" у Лівані

"Ми жодним чином не були причетні до вчорашніх чи сьогоднішніх інцидентів", - сказав він.

Кірбі додав, що США хочуть закінчення війни на Близькому Сході та надалі робитимуть усе, щоб запобігти ескалації конфлікту.

"Ми все ще віримо у дипломатичний спосіб вирішення протистояння, особливо в ситуації довкола Лівану. Ми не сильно наблизилися до завершення переговорів, але сподіваємося, що найкращим результатом буде підписання угоди про припинення вогню та обмін заручниками. І ми будемо працювати в цьому напрямку", - сказав речник Білого дому.