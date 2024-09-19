США отрицают причастность к атакам на устройства "Хезболлы" в Ливане

"Мы никоим образом не были причастны ко вчерашним или сегодняшним инцидентам", - сказал он.

Кирби добавил, что США хотят окончания войны на Ближнем Востоке и в дальнейшем будут делать все, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

"Мы все еще верим в дипломатический способ решения противостояния, особенно в ситуации вокруг Ливана. Мы не сильно приблизились к завершению переговоров, но надеемся, что лучшим результатом будет подписание соглашения о прекращении огня и обмен заложниками. И мы будем работать в этом направлении", - сказал пресс-секретарь Белого дома.