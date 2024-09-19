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США отрицают причастность к атакам на устройства "Хезболлы" в Ливане

Фото: спикер Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты не причастны к инцидентам с подрывом электронных устройств связи в Ливане и привержены дипломатическому решению конфликта.

Об этом заявил представитель президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.

"Мы никоим образом не были причастны ко вчерашним или сегодняшним инцидентам", - сказал он.

Кирби добавил, что США хотят окончания войны на Ближнем Востоке и в дальнейшем будут делать все, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

"Мы все еще верим в дипломатический способ решения противостояния, особенно в ситуации вокруг Ливана. Мы не сильно приблизились к завершению переговоров, но надеемся, что лучшим результатом будет подписание соглашения о прекращении огня и обмен заложниками. И мы будем работать в этом направлении", - сказал пресс-секретарь Белого дома.

Обострение между Израилем и Ливаном

С начала масштабной военной операции в Секторе Газа в октябре 2023 года, группировка "Хезболла" регулярно обстреливает север Израиля из южных районов Ливана. Израильськая армия атакует в ответ.

В последние два дня в Ливане массово начали массово взрываться устройства связи.

17 сентября по всей стране взрывались сотни пейджеров у людей, предположительно причастных к "Хезболле".

В среду, 18 сентября, в Ливане также массово взрывались рации, мобильные телефоны, ноутбуки и другие гаджеты и электронные устройства.

По данным СМИ, взрывчатку заложили агенты израильской спецслужбы "Моссад".

Израиль официально объявил новую фазу войны с группировкой "Хезболла" и планирует военную операцию на юге Ливана.

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