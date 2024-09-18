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Фокус - на північному напрямку. В Ізраїлі заявили про початок нової фази війни

Середа 18 вересня 2024 20:41
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Фокус - на північному напрямку. В Ізраїлі заявили про початок нової фази війни Фото: Йоав Галант, міністр оборони Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Увага Ізраїлю змістилася на північний напрямок, де країні загрожують бойовики "Хезболли". Країна розпочинає нову фазу війни.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Центр тяжкості переміщається на північ. Ми перенаправляємо сили, ресурси та енергію на північ... Я вважаю, що ми знаходимося на початку нової фази цієї війни, і нам необхідно адаптуватися", - сказав чиновник, звертаючись до військовослужбовців ВПС Ізраїлю на авіабазі "Рамат- Давид".

Він розповів, що мета Ізраїлю у війні на північному напрямку наступна: повернути жителів міст на півночі до своїх будинків у цілості та безпеці.

Також, як запевнив Галант, країна не забула про заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, та свої завдання в Секторі Газа. Тому країна й надалі продовжить "виконання свого обов'язку" на півдні.

Варто зауважити, що сьогодні 98 дивізію ЦАХАЛу перекинули на північ Ізраїлю після кількох місяців боїв у Секторі Газа.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 17 вересня, у Лівані у бойовиків "Хезболли" почали масово вибухати пейджери. ЗМІ писали, що внаслідок цього сотні терористів отримали поранення.

При цьому за непідтвердженою інформацією, таку атаку міг організувати Ізраїль. Але Тель-Авів не підтверджує своєї причетності.

Вибухи пейджерів та інших пристроїв у "Хезболли" продовжились і сьогодні.

Як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін, метою такої атаки могла бути спроба створення атмосфери страху всередині "Хезболли".

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Ізраїль Ліван Хезболла
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