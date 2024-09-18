Фокус - на північному напрямку. В Ізраїлі заявили про початок нової фази війни

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Центр тяжкості переміщається на північ. Ми перенаправляємо сили, ресурси та енергію на північ... Я вважаю, що ми знаходимося на початку нової фази цієї війни, і нам необхідно адаптуватися", - сказав чиновник, звертаючись до військовослужбовців ВПС Ізраїлю на авіабазі "Рамат- Давид".

Він розповів, що мета Ізраїлю у війні на північному напрямку наступна: повернути жителів міст на півночі до своїх будинків у цілості та безпеці.

Також, як запевнив Галант, країна не забула про заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, та свої завдання в Секторі Газа. Тому країна й надалі продовжить "виконання свого обов'язку" на півдні.

Варто зауважити, що сьогодні 98 дивізію ЦАХАЛу перекинули на північ Ізраїлю після кількох місяців боїв у Секторі Газа.