Фокус - на північному напрямку. В Ізраїлі заявили про початок нової фази війни
Увага Ізраїлю змістилася на північний напрямок, де країні загрожують бойовики "Хезболли". Країна розпочинає нову фазу війни.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Центр тяжкості переміщається на північ. Ми перенаправляємо сили, ресурси та енергію на північ... Я вважаю, що ми знаходимося на початку нової фази цієї війни, і нам необхідно адаптуватися", - сказав чиновник, звертаючись до військовослужбовців ВПС Ізраїлю на авіабазі "Рамат- Давид".
Він розповів, що мета Ізраїлю у війні на північному напрямку наступна: повернути жителів міст на півночі до своїх будинків у цілості та безпеці.
Також, як запевнив Галант, країна не забула про заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, та свої завдання в Секторі Газа. Тому країна й надалі продовжить "виконання свого обов'язку" на півдні.
Варто зауважити, що сьогодні 98 дивізію ЦАХАЛу перекинули на північ Ізраїлю після кількох місяців боїв у Секторі Газа.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 17 вересня, у Лівані у бойовиків "Хезболли" почали масово вибухати пейджери. ЗМІ писали, що внаслідок цього сотні терористів отримали поранення.
При цьому за непідтвердженою інформацією, таку атаку міг організувати Ізраїль. Але Тель-Авів не підтверджує своєї причетності.
Вибухи пейджерів та інших пристроїв у "Хезболли" продовжились і сьогодні.
Як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін, метою такої атаки могла бути спроба створення атмосфери страху всередині "Хезболли".
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