Операцію з підриву пейджерів "Хезболли" організувала "Моссад", - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначило високопоставлене джерело у ліванській службі безпеки, "Хезболла" замовила 5 тисяч пейджерів тайванської компанії Gold Apollo, що були ввезені до країни на початку цього року. Джерело показало фотографію моделі пейджера AP924, який, як й інші пейджери, у бездротовому режимі приймає та відображає текстові повідомлення, але не може здійснювати телефонні дзвінки.

Бойовики використовують пейджери як низькотехнологічні засоби зв'язку, намагаючись ухилитися від ізраїльського відстеження їхнього місцезнаходження. Однак, за словами ліванського джерела, пристрої були модифіковані ізраїльською спецслужбою "на виробничому рівні".

"Моссад вживив у пристрій плату з вибуховим матеріалом, що може отримувати код. Її дуже важко виявити будь-яким способом. Навіть за допомогою будь-якого приладу або сканера", - сказав співрозмовник.

Джерело повідомило, що 3 тисячі пейджерів вибухнули після надсилання закодованого повідомлення, що одночасно активувало вибухівку.

Інше джерело в органах безпеки повідомило Reuters, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки, яку "Хезболла" не помічала місяцями.

Проаналізовані агентством знімки знищених пейджерів, показали формат і наклейки на задній панелі, що відповідають пейджерам, які виготовлені компанією Gold Apollo з Тайбею (Тайвань).