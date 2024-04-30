США заохочують партнерів передати Україні частину своїх систем Patriot, - Остін

"Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо - то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів", - сказав Остін.

При цьому глава Пентагону не уточнив, з якими саме країнами обговорював допомогу Україні, але висловив намір продовжити робити такі заклики.