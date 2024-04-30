США побуждают партнеров передать Украине часть своих систем Patriot, - Остин

"Есть страны, которые имеют Patriot, и что мы делаем - это продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, побуждая их уступить большее количество средств или предоставить больше средств", - сказал Остин.

При этом глава Пентагона не уточнил, с какими странами обсуждал помощь Украине, но выразил намерение продолжить делать такие призывы.