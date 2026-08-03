США замовили півтора десятка атомних підводних човнів: деталі контракту
Пентагон уклав низку контрактів на загальну суму у понад 76 млрд доларів, згідно з якими флот Сполучених Штатів отримає 14 нових підводних човнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВМФ США.
"Міноборони уклало контракт з General Dynamics Electric Boat на будівництво п'яти підводних човнів класу Columbia з балістичними ракетами, а також контракт з HII-Newport News Shipbuilding на будівництво дев'яти підводних човнів класу Virginia з 2025 по 2029 фінансовий рік", - йдеться у повідомленні ВМФ.
Зазначається, що анонсовані контракти є "історичними інвестиціями" в модернізацію морського флоту, загальна сума яких становить 76,6 млрд доларів.
Підводні човни класу "Колумбія" повинні у майбутньому забезпечити ефективне морське стратегічне стримування. Крім того, ці контракти підтримують розгортання вдосконалених підводних човнів класу "Вірджинія" - платформи, розробленої для забезпечення ударних можливостей з великим корисним навантаженням.
На думку Пентагону, підводні човни класу "Колумбія" є найживучішою частиною ядерної тріади. Оснащені балістичними ракетами, такі підводні човни залишаються пріоритетом номер один у закупівлях Міністерства війни.
Станом на 2026 рік ВМФ США вже мають законтрактованих сім підводних човнів класу Columbia, а також 26 побудованих та 23 запланованих до будівництва субмарин класу Virginia.
Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати найближчим часом відправлять на пенсію підводні човни класу Ohio, які здатні нести до 154 ракет Tomahawk.
Однією з унікальних характеристик класу Ohio є їхня витривалість. Ці субмарини можуть виконувати безперервні місії тривалістю майже два роки. Відомий випадок, коли субмарина USS Florida за 700 днів бойового чергування подолала майже 100 тисяч кілометрів.