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США замовили півтора десятка атомних підводних човнів: деталі контракту

12:34 03.08.2026 Пн
2 хв
Загальна сума контракту - понад 76 млрд доларів
aimg Костянтин Широкун
США замовили півтора десятка атомних підводних човнів: деталі контракту Фото: США замовили півтора десятка атомних підводних човнів (Getty Images)
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Пентагон уклав низку контрактів на загальну суму у понад 76 млрд доларів, згідно з якими флот Сполучених Штатів отримає 14 нових підводних човнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВМФ США.

"Міноборони уклало контракт з General Dynamics Electric Boat на будівництво п'яти підводних човнів класу Columbia з балістичними ракетами, а також контракт з HII-Newport News Shipbuilding на будівництво дев'яти підводних човнів класу Virginia з 2025 по 2029 фінансовий рік", - йдеться у повідомленні ВМФ.

Зазначається, що анонсовані контракти є "історичними інвестиціями" в модернізацію морського флоту, загальна сума яких становить 76,6 млрд доларів.

США замовили півтора десятка атомних підводних човнів: деталі контракту

Підводні човни класу "Колумбія" повинні у майбутньому забезпечити ефективне морське стратегічне стримування. Крім того, ці контракти підтримують розгортання вдосконалених підводних човнів класу "Вірджинія" - платформи, розробленої для забезпечення ударних можливостей з великим корисним навантаженням.

На думку Пентагону, підводні човни класу "Колумбія" є найживучішою частиною ядерної тріади. Оснащені балістичними ракетами, такі підводні човни залишаються пріоритетом номер один у закупівлях Міністерства війни.

Станом на 2026 рік ВМФ США вже мають законтрактованих сім підводних човнів класу Columbia, а також 26 побудованих та 23 запланованих до будівництва субмарин класу Virginia.

США замовили півтора десятка атомних підводних човнів: деталі контракту

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати найближчим часом відправлять на пенсію підводні човни класу Ohio, які здатні нести до 154 ракет Tomahawk.

Однією з унікальних характеристик класу Ohio є їхня витривалість. Ці субмарини можуть виконувати безперервні місії тривалістю майже два роки. Відомий випадок, коли субмарина USS Florida за 700 днів бойового чергування подолала майже 100 тисяч кілометрів.

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