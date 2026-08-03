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США заказали полтора десятка атомных подлодок: детали контракта

12:34 03.08.2026 Пн
2 мин
Общая сумма контракта – более 76 млрд долларов
aimg Константин Широкун
США заказали полтора десятка атомных подлодок: детали контракта Фото: США заказали полтора десятка атомных подлодок (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пентагон заключил ряд контрактов на общую сумму более 76 млрд долларов, согласно которым флот Соединенных Штатов получит 14 новых подлодок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМФ США.

"Минобороны заключило контракт с General Dynamics Electric Boat на строительство пяти подлодок класса Columbia с баллистическими ракетами, а также контракт с HII-Newport News Shipbuilding на строительство девяти подлодок класса Virginia с 2025 по 2029 финансовый год", - говорится в .

Отмечается, что анонсированные контракты являются "историческими инвестициями" в модернизацию морского флота, общая сумма которых составляет 76,6 млрд. долларов.

США заказали полтора десятка атомных подлодок: детали контракта

Подлодки класса "Колумбия" должны в будущем обеспечить эффективное морское стратегическое сдерживание. Кроме того, эти контракты поддерживают развертывание усовершенствованных подлодок класса "Вирджиния" - платформы, разработанной для обеспечения ударных возможностей с большой полезной нагрузкой.

По мнению Пентагона, подлодки класса "Колумбия" являются самой живучей частью ядерной триады. Оснащенные баллистическими ракетами, такие подлодки остаются приоритетом номер один в закупках Министерства войны.

По состоянию на 2026 год ВМФ США уже имеет законтрактованные семь подлодок класса Columbia, а также 26 построенных и 23 запланированных к строительству субмарин класса Virginia.

США заказали полтора десятка атомных подлодок: детали контракта

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в ближайшее время отправят на пенсию подлодки класса Ohio , которые способны нести до 154 ракет Tomahawk.

Одной из уникальных характеристик класса Ohio есть их выносливость. Эти субмарины могут выполнять непрерывные миссии продолжительностью около двух лет. Известен случай, когда субмарина USS Florida за 700 дней боевого дежурства преодолела около 100 тысяч километров.

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