США заказали полтора десятка атомных подлодок: детали контракта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМФ США.

"Минобороны заключило контракт с General Dynamics Electric Boat на строительство пяти подлодок класса Columbia с баллистическими ракетами, а также контракт с HII-Newport News Shipbuilding на строительство девяти подлодок класса Virginia с 2025 по 2029 финансовый год", - говорится в .

Отмечается, что анонсированные контракты являются "историческими инвестициями" в модернизацию морского флота, общая сумма которых составляет 76,6 млрд. долларов.

Подлодки класса "Колумбия" должны в будущем обеспечить эффективное морское стратегическое сдерживание. Кроме того, эти контракты поддерживают развертывание усовершенствованных подлодок класса "Вирджиния" - платформы, разработанной для обеспечения ударных возможностей с большой полезной нагрузкой.

По мнению Пентагона, подлодки класса "Колумбия" являются самой живучей частью ядерной триады. Оснащенные баллистическими ракетами, такие подлодки остаются приоритетом номер один в закупках Министерства войны.

По состоянию на 2026 год ВМФ США уже имеет законтрактованные семь подлодок класса Columbia, а также 26 построенных и 23 запланированных к строительству субмарин класса Virginia.