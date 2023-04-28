В США замовили для HIMARS високоточних ракет майже на 5 млрд доларів, - ЗМІ

Пентагон уклав контракт з компанією Lockheed Martin на суму 4,8 мільярда доларів на виробництво високоточних ракет GMLRS, які входять до складу систем HIMARS. Мова йде про розширення виробництва ракет з 6000 до 14 000 на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence News.

Зазначено, виготовлення зазначеної у контракті кількості GMLRS мають завершити до 30 жовтня 2026 року.

"Для того, щоб компанія змогла виконати контракт, планується наростити виробництво ракет GMLRS з 6000 до 14 000 на рік, також у 2024 фінансовому році очікується ще один довгостроковий контракт з армією США. Вони забезпечують довгострокову навантаженість підприємства, що може знизити вартість продукції", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що з минулого літа США передають Україні ракети GMLRS разом з пусковими установками HIMARS, щоб допомогти відбити вторгнення РФ.

При цьому на додаток до збільшення виробництва GMLRS, Lockheed також працює над версією ракети збільшеної дальності та планує провести ще одне випробування оновленої системи пізніше цього року.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що США модернізують ракети GMLRS.

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