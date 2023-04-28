В США заказали для HIMARS высокоточных ракет почти на 5 млрд долларов, - СМИ

Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на сумму 4,8 миллиарда долларов на производство высокоточных ракет GMLRS, входящих в состав систем HIMARS. Речь идет о расширении производства ракет с 6000 до 14 000 в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence News.

Отмечено, что изготовление указанного в контракте количества GMLRS должны завершить до 30 октября 2026 года.

"Для того чтобы компания смогла выполнить контракт, планируется нарастить производство ракет GMLRS с 6000 до 14 000 в год, также в 2024 финансовом году ожидается еще один долгосрочный контракт с армией США. Они обеспечивают долгосрочную нагрузку предприятия, что может снизить стоимость продукции", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что с прошлого лета США передают Украине ракеты GMLRS вместе с пусковыми установками HIMARS, чтобы помочь отразить вторжение РФ.

При этом в дополнение к увеличению производства GMLRS Lockheed также работает над версией ракеты увеличенной дальности и планирует провести еще одно испытание обновленной системы позже в этом году.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что США модернизируют ракеты GMLRS.

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