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США заморозили російські активи на 8 млрд доларів, більша частина - в ЄС і Японії

Фото: США заморозили російські активи на 8 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені штати Америки заморозили російські суверенні активи на суму 8 млрд доларів, більша частина з яких знаходиться в ЄС і Японії.

Про це заявила спеціальний представник президента США Джо Байдена з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як повідомляється, західні країни заморозили російські активи на 300 мільярдів доларів у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Зокрема, за словами Пріцкер, США заморозили російські суверенні активи на суму 8 млрд доларів, більша частина яких знаходиться в ЄС і Японії.

Зазначається, що деякі країни закликали використати ці гроші для відновлення України, але інші зацікавлені сторони, в тому числі Європейський центральний банк, висловили застереження щодо законності та наслідків такого кроку.

Пріцкер розповіла, що юридичні команди проводять "надзвичайну роботу, щоб зрозуміти, що можливо зробити з цими активами".

"По суті, якщо я скажу не з юридичної точки зору, а з етичної та моральної, враховуючи руйнування, які росіяни завдали Україні, ви знаєте, вони повинні сприяти відновленню України. Юридично, як це зробити - це те, над чим ми зараз працюємо", - сказала спецпредставник США.

Конфіскація активів РФ

Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України. Йдеться майже про 500 млн доларів.

Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центробанку.

Про те, як українська влада хоче отримати закордонні активи РФ, на що їх планується витратити й чи готові партнери конфіскувати російські гроші і передати їх Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

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