США заморозили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком

Федеральное авиационное управление гражданской авиации США (FAA) вводит ограничение на полеты в Ирак, Иран, Персидский залив и Оманский залив после атак на военные базы США в Ираке. Об этом пишет CNN.

FAA подчеркнуло, что не разрешает невоенным американским самолетам "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива".

"FAA будет продолжать мониторинг событий на Ближнем Востоке. Мы продолжаем координировать свои действия с нашими партнерами по национальной безопасности и делиться информацией с американскими авиаперевозчиками и иностранными властями гражданской авиации", - сообщило управление.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января 2020 Революционная гвардия Ирана обстреляла базы США в Ираке в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Ранее Иран заявлял, что разработал 13 вариантов ответа США на убийство Сулеймани, автомобиль которого атаковали в Багдаде неподалеку от аэропорта по приказу американского президента Дональда Трампа.