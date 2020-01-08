США заморозили польоти цивільної авіації над Іраном і Іраком

Федеральне авіаційне управління цивільної авіації США (FAA) вводить обмеження на польоти в Ірак, Іран, Перську затоку і Оманську затоку після атак на військові бази США в Іраку. Про це пише CNN.

FAA підкреслило, що не дозволяє невійськовим американським літакам "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і затоки Оману".

"FAA буде продовжувати моніторинг подій на Близькому Сході. Ми продовжуємо координувати свої дії з нашими партнерами по національній безпеці і ділитися інформацією з американськими авіаперевізниками та іноземними властями цивільної авіації", - повідомило управління.

Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 січня 2020 Революційна гвардія Ірану обстріляла бази США в Іраку в помсту за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. Раніше Іран заявляв, що розробив 13 варіантів відповіді США на вбивство Сулеймані, автомобіль якого атакували в Багдаді неподалік від аеропорту за наказом американського президента Дональда Трампа.