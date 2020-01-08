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Опубликовано видео ракетных обстрелов военных США в Ираке

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 03:50
Опубликовано видео ракетных обстрелов военных США в Ираке
Иллюстративное фото (GettyImages)

Обстрел проводился вечером, поэтому снаряды в небе отчетливо видно

Иранские средства массовой информации опубликовали видеокадры, на которых, как утверждается, запечатлен момент запуска ракетных снарядов по военным базам США в Ираке. Видео обнародовало агентство IRIB News Agency.

Обстрел проводился Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в чем сами сторонники Корпуса позже сознались. На кадрах видно, как в небе в ночное время суток летят огненные снаряды в сторону американской авиабазы Айн-аль-Асад.

Также видео опубликовало иранское информационное агентство FARS. Также СМИ сообщают, что в КСИР пригрозили еще более "жестким и сокрушительным" ударом в случае ответных действий США.

Напомним, базы США в Ираке обстреляла Революционная гвардия Ирана в отместку за убиство иранского генерала Касема Сулеймани.

Как писало РБК-Украина ранее, Иран разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

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