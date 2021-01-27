США заморозили некоторые контракты на продажу оружия союзникам

Соединенные Штаты Америки временно заморозили некоторые незаконченные контракты на продажу вооружения союзникам. Администрация нового президента США Джо Байдена хочет пересмотреть эти договоры.

Об этом сообщило американское агентство Reuters.

Заморозка военных контрактов повлияет на продажу вооружения в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Однако, американские производители оружия, такие как

Напомним, администрация 45-го президента США Дональда Трампа в последние часы своего правления согласовала продажу 50 истребителей

Также РБК-Украина писало, что в июле 2020 года США одобрили продажу Японии более 100 истребителей F-35 и оборудования к ним. Стоимость контракта составляла более 20 млрд долларов.

Кроме того, в июле Вашингтон согласовал продажу Литве шести вертолетов UH-60M Black Hawk и оборудования к ним. Общая стоимость заключенного контракта оценивалась в 380 млн долларов.