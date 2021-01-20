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Трамп за час до инаугурации Байдена продал ОАЭ полсотни F-35, - Reuters

Вашингтон, Среда 20 января 2021 21:53
Трамп за час до инаугурации Байдена продал ОАЭ полсотни F-35, - Reuters
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация уже бывшего президента США Дональда Трампа за час до инаугурации Джо Байдена подписала с Объединенными Арабскими Эмиратами военное соглашение. ОАЭ заказали 50 американских истребителей F-35 и 18 беспилотников.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Заключенное соглашение дало ОАЭ шанс принять согласованный график поставок и конфигурацию самолетов, одновременно оформив заявку на покупку. Хотя соглашение заключили еще при президентстве Трампа, его преемник Байден планирует пересмотреть договоренности.

По словам собеседников агентства, соглашение планировали подписать еще в декабре, но из-за неопределенности сроков поставок, стоимости самолетов и других нюансов, переговоры затянулись до января.

Отмечается, что окончательная дата поставок в ОАЭ реактивных истребителей F-35 не была подтверждена, но изначально планировалось, что это произойдет в 2027 году.

Как пишет Reuters, администрация Трампа обещала ОАЭ шанс на контракт на новейшие истребители F-35 после согласия Абу-Даби нормализовать отношения с Израилем.

Напомним, сегодня Трамп помиловал бизнесмена Альберта Пирро. Указ о помиловании был издан уже во время инаугурации Байдена.

До этого Трамп помиловал еще более 70 человек. К большинству из них была применена мера - смягчение наказание.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиОбъединенные Арабские ЭмиратысоглашениеДональд Трамп

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