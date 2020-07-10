Госдеп США одобрил продажу Японии более ста истребителей F-35

Фото: Госдепартамент США (cnet.com)

Общая сумма сделки - 23,11 млрд долларов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии 105 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter и оборудования к ним. Общая сумма сделки - 23,11 млрд долларов.

Об этом сообщили в Агентстве по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности США (DSCA) Министерства обороны США.

Правительство Японии обратилось с просьбой купить 63 самолета F-35A для обычного взлета и посадки (CTOL), 42 самолета F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) и 110 двигателей Pratt и Whitney F135 (включает 5 запчастей).

Отмечается, что предлагаемая продажа самолетов и вспомогательных средств увеличит оперативный инвентарь самолетов в Японии и расширит возможности самообороны класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Самолет F-4 Сил самообороны Японии выводится из эксплуатации, поскольку F-35 добавляются в оснащение армии.

"Предложенная продажа будет содействовать целям внешней политики и национальной безопасности США, повышая безопасность основного союзника, который является силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в сообщении.

Американская администрация уже уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодателей теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его одобрение или блокирование.

Напомним, 6 июля Госдепартамент США одобрил возможную продажу Литве шести вертолетов UH-60M Black Hawk и оборудования к ним.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования.

Также США передали Украине военное оборудование - рации и противотанковые ракеты Javelin - на 60 млн долларов.