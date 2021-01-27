ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США заморозили деякі контракти на продаж зброї союзникам

Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки тимчасово заморозили деякі незакінчені контракти на продаж озброєння союзникам. Адміністрація нового президента США Джо Байдена хоче переглянути ці договори.

Популярні новини

Про це повідомило американське агентство Reuters.

Заморозка військових контрактів вплине на продаж озброєння в Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.

Однак, американські виробники зброї, такі як

Нагадаємо, адміністрація 45-го президента США Дональда Трампа в останні години свого правління погодила продаж 50 винищувачів

Також РБК-Україна писало, що у липні 2020 року США схвалили продаж Японії понад 100 винищувачів F-35 та обладнання до них. Вартість контракту складала понад 20 млрд доларів.

Крім того, минулого липня Вашингтон погодив продаж Литві шести вертольотів UH-60M Black Hawk і обладнання до них. Загальна вартість укладеного контракту оцінювалася в 380 млн доларів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиОб'єднані Арабські ЕміратипродажаСаудовская Аравияконтракт