У США залишається "занадто велика" кількість російських шпигунів, - ФБР

У Сполучених Штатах Америки (США) кількість російських шпигунів залишається "занадто великою", незважаючи на недавні зусилля спецслужб щодо їх викорінення.

Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей, передає РБК-Україна з посиланням на The Hill .

За його словами, російська традиційна контррозвідувальна загроза у США продовжує мати "серйозні наслідки".

"Присутність російської розвідки - я маю на увазі російських офіцерів розвідки - як і раніше, занадто велика в Сполучених Штатах. І це те, з чим ми постійно стикаємося і намагаємося блокувати, запобігати та руйнувати всіма можливими способами", - зазначив керівник ФБР на заході у Міжнародному музеї шпигунства.

При цьому Рей наголосив, що США досягли у питанні протидії російському шпигунству "дуже позитивних і значних успіхів" за останні роки. Однак у ФБР водночас враховують "непропорційно велику" присутність Москви у Штатах, а також не забувають про інтереси, які просувають російські шпигуни.

"Якщо комусь потрібно нагадати про інтереси Росії, ви можете просто подивитися, що відбувається в Україні. І тому ми ніколи не втрачаємо на увазі той факт, що це ті ж самі люди, які причетні до безсовісної діяльності та агресії в Україні", - звернув увагу Рей.

Керівник американської спецслужби додав, що РФ наразі також використовує у своїх розвідувальних операціях посередників між агентами.

У цьому контексті Рей вказав на справу громадянина Мексики Ектора Алехандро Кабрери Фуентеса, якого заарештували влада США в 2020 році за шпигунство на користь Кремля.

Як ЦРУ та ФБР вербує росіян

Зазначимо, що Центральне розвідувальне управління США, яке намагається завербувати більше жителів РФ як шпигуни, нещодавно опублікувало відео для московських чиновників із закликом розповісти правду про систему, пронизану брехливими підлабузниками.

Між тим, раніше американські ЗМІ повідомляли про те, що ФБР почало використовувати соцмережі, щоб збільшити можливості для вербування росіян та збору розвідувальних даних. Це може допомогти США протистояти агресії РФ.