В США остается "слишком большое" количество российских шпионов, - ФБР

В Соединенных Штатах Америки (США) количество российских шпионов остается "слишком большим", несмотря на недавние усилия спецслужб по их искоренению.

Об этом заявил директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй, передает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

По его словам, российская традиционная контрразведывательная угроза в США продолжает иметь "серьезные последствия".

"Присутствие российской разведки - я имею в виду российских офицеров разведки - по-прежнему слишком велико в Соединенных Штатах. И это то, с чем мы постоянно сталкиваемся и пытаемся блокировать, предотвращать и разрушать всеми возможными способами", - отметил руководитель ФБР на мероприятии в Международном музее шпионажа.

При этом Рэй подчеркнул, что США добились в вопросе противодействия российскому шпионажу "очень позитивных и значительных успехов" за последние годы. Однако в ФБР в то же время учитывают "непропорционально большое" присутствие Москвы в Штатах, а также не забывают об интересах, которые продвигают российские шпионы.

"Если кому-то нужно напомнить об интересах России, вы можете просто посмотреть, что происходит в Украине. И поэтому мы никогда не упускаем из виду тот факт, что это те же самые люди, которые причастны к бессовестной деятельности и агрессии в Украине", - обратил внимание Рэй.

Руководитель американской спецслужбы добавил, что РФ теперь также использует в своих разведывательных операциях посредников между агентами.

В этом контексте Рэй указал на дело гражданина Мексики Эктора Алехандро Кабреры Фуэнтеса, который был арестован властями США в 2020 году за шпионаж в пользу Кремля.

Как ЦРУ и ФБР вербует россиян

Отметим, что Центральное разведывательное управление США, которое пытается завербовать больше жителей РФ в качестве шпионов, недавно опубликовало видео для московских чиновников с призывом рассказать правду о системе, которая пронизана лживыми подхалимами.

Между тем ранее американские СМИ сообщали о том, что ФБР начало использовать соцсети, чтобы увеличить возможности для вербовки россиян и сбора разведывательных данных. Это может помочь США противостоять злости РФ.