США закрывает воздушное пространство для РФ, - Байден

Соединенные Штаты Америки приняли решение закрыть воздушное пространство для Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на ежегодном обращении к Конгрессу.

"Сегодня я объявляю о том, что мы со своими союзниками закрываем американское воздушное пространство для всех полетов из России", - заявил президент США. После его слов весь Конгресс встал и начал аплодировать такому решению.