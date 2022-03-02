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США закрывает воздушное пространство для РФ, - Байден

Автор: Роман Мирончук

Соединенные Штаты Америки приняли решение закрыть воздушное пространство для Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на ежегодном обращении к Конгрессу.

"Сегодня я объявляю о том, что мы со своими союзниками закрываем американское воздушное пространство для всех полетов из России", - заявил президент США.

После его слов весь Конгресс встал и начал аплодировать такому решению.

Отметим, что Байден также заявил о том, что президент России Владимир Путин просчитался, когда думал, что захватит Украину и мир с этим согласится. Он не ожидал, как его войска встретит украинский народ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал своего американского коллегу Джо Байдена выступить с сильным и "полезным" заявлением о вторжении России. Глава государства подчеркнул, что ситуация очень серьезная.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки