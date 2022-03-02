США закриває повітряний простір для РФ, - Байден

"Сьогодні я оголошую про те, що ми зі своїми союзниками закриваємо американський повітряний простір для всіх польотів з Росії", - заявив президент США.

Після його слів весь Конгрес встав і почав аплодувати такому рішенню.

Зазначимо, що Байден також заявив, що президент Росії Володимир Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і мир з цим погодиться. Він не очікував, як його військо зустріне український народ.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав свого американського колегу Джо Байдена виступити із сильною та "корисною" заявою про вторгнення Росії. Глава держави наголосив, що ситуація дуже серйозна.