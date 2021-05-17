США закрыли последнее консульство в РФ

Соединенные Штаты Америки закрыли консульство в Екатеринбурге, которое оставалось последним в Российской Федерации, на фоне попадания в список "недружественных стран". Сейчас в РФ осталось лишь одного дипломатическое представительство США - посольство в Москве.

О закрытии консульства в Екатеринбурге в Facebook написала генконсул Эми Сторроу.

"Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет объединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и программы обмена", - приводит пресс-служба консульства слова Сторроу.

Напомним, 14 мая правительство Российской Федерации внесло США и Чехию в список "недружественных стран". При этом США запретили нанимать граждан РФ для работы в посольствах.

До этого в апреле президент России Владимир Путин подписал указ "о мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

При этом такие действия со стороны РФ в Евросоюзе считают очередным шагом к эскалации.