США закрили останнє консульство в РФ

Сполучені Штати Америки закрили консульство в Єкатеринбурзі, яке залишалося останнім у Російській Федерації, на тлі попадання до списку "недружніх країн". Зараз в РФ залишилося лише одного дипломатичне представництво США - посольство в Москві.

Про закриття консульства в Єкатеринбурзі у Facebook написала генконсул Емі Сторроу.

"Генеральне консульство США в Єкатеринбурзі протягом 27 років об'єднувало Урал і Західний Сибір зі Сполученими Штатами, надаючи візові послуги та послуги для громадян США, проводячи заходи з вивчення англійської мови, семінари для підприємців і програми обміну", - наводить прес-служба консульства слова Сторроу.

Нагадаємо, 14 травня Уряд Російської Федерації внесло США і Чехію в список "недружніх країн". При цьому США заборонили наймати громадян РФ для роботи в посольствах.

До цього в квітні президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав". Зокрема, документом вводяться санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".

При цьому такі дії з боку РФ в Євросоюзі вважають черговим кроком до ескалації.