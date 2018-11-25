Фото: беженцы на границе США (twitter.com flipboard.com)

Такое решение США приняли их-за попытки мигрантов прорвать американскую границу

Соединенные Штаты Америки (США) закрыли границу с Мексикой из-за попытки мигрантов из Центральной Америки его прорвать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP news.

Как сообщил один из американских чиновников, даже после закрытия границы мигранты не оставляют попыток попасть на территорию Соединенных Штатов.

"США закрыли границу с Мексикой", - сообщил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько сотен мигрантов из Центральной Америки, которые накануне приехали к мексиканско-американской границе, попытались прорваться на территорию США.

Ранее РБК-Украина писало, что американский президент Дональд Трамп разрешил военным на американско-мексиканской границе открывать огонь на поражение в случае крайней необходимости.

"Я надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми", - заявил Трамп.

Ранее мексиканское правительство согласилось с планом Администрации США в отношении беженцев с территории Мексики.