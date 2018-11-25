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США закрили кордон з Мексикою

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 23:03
США закрили кордон з Мексикою
Фото: біженці на кордоні США (twitter.com flipboard.com)

Таке рішення США прийняли через спробу мігрантів прорвати американський кордон

Сполучені Штати Америки (США) закрили кордон з Мексикою через спробу мігрантів з Центральної Америки його прорвати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP news.

Як повідомив один з американських чиновників, навіть після закриття кордону мігранти не залишають спроб потрапити на територію Сполучених Штатів.

"США закрили кордон з Мексикою", - повідомив чиновник.

США закрили кордон з Мексикою

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що декілька сотень мігрантів з Центральної Америки, які напередодні приїхали до мексикансько-американського кордону, спробували прорватися на територію США.

Раніше РБК-Україна писало, що американський президент Дональд Трамп дозволив військовим на американсько-мексиканському кордоні відкривати вогонь на ураження в разі крайньої потреби. 

"Я сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на поразку, однак у мене немає вибору, тому що вони мають справу з грубими людьми", - заявив Трамп.

Раніше, мексиканський уряд погодився з планом Адміністрації США стосовно біженців з території Мексики.

В США змінюють підхід до біженців з Мексики
Новини України МексикаСполучені Штати АмерикиМігрантикордон
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