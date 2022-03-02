США закроют воздушное пространство для российских самолетов, - WSJ
США планируют закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов в связи с вторжением России в Украину. Решение американские власти примут в течение суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
По данным источников издания, правительство США изучает возможность запретить российским самолетам летать в американском воздушном пространстве. Как заявил собеседник газеты, Вашингтон намерен ввести авиационные ограничения, поскольку страны Запада расширяют санкции против России в связи с войной в Украине.
Ожидается, отмечает издание, что правительство США примет решение о запрете полетов российских самолетов в ближайшие 24 часа.
Напомним, с 28 февраля российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила все рейсы в Европу после запрета на полеты в европейском воздушном пространстве.
Отметим, ранее Евросоюз закрыл небо для российских самолетов из-за войны России в Украине.
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