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США закроют воздушное пространство для российских самолетов, - WSJ

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Вашингтон, Среда 02 марта 2022 02:29
США закроют воздушное пространство для российских самолетов, - WSJ Фото: самолет Аэрофлота (gettyimages.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США планируют закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов в связи с вторжением России в Украину. Решение американские власти примут в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным источников издания, правительство США изучает возможность запретить российским самолетам летать в американском воздушном пространстве. Как заявил собеседник газеты, Вашингтон намерен ввести авиационные ограничения, поскольку страны Запада расширяют санкции против России в связи с войной в Украине.

Ожидается, отмечает издание, что правительство США примет решение о запрете полетов российских самолетов в ближайшие 24 часа.

Напомним, с 28 февраля российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила все рейсы в Европу после запрета на полеты в европейском воздушном пространстве.

Отметим, ранее Евросоюз закрыл небо для российских самолетов из-за войны России в Украине.

Война России против Украины продолжается седьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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