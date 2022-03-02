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США закриють повітряний простір для російських літаків, - WSJ

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Вашингтон, Середа 02 березня 2022 02:29
США закриють повітряний простір для російських літаків, - WSJ Фото: літак Аерофлоту (gettyimages.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США планують закрити свій повітряний простір для російських літаків у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Рішення американська влада ухвалить протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, уряд США вивчає можливість заборонити російським літакам літати в американському повітряному просторі. Як заявив співрозмовник газети, Вашингтон має намір ввести авіаційні обмеження, оскільки країни Заходу розширюють санкції проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Очікується, зазначає видання, що уряд США прийме рішення про заборону польотів російських літаків в найближчі 24 години.

Нагадаємо, з 28 Лютого російська авіакомпанія "Аерофлот" скасувала всі рейси до Європи після заборони на польоти в європейському повітряному просторі.

Зазначимо, раніше Євросоюз закрив небо для російських літаків через війну Росії в Україні.

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