США закриють повітряний простір для російських літаків, - WSJ
США планують закрити свій повітряний простір для російських літаків у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Рішення американська влада ухвалить протягом доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Wall Street Journal.
За даними джерел видання, уряд США вивчає можливість заборонити російським літакам літати в американському повітряному просторі. Як заявив співрозмовник газети, Вашингтон має намір ввести авіаційні обмеження, оскільки країни Заходу розширюють санкції проти Росії у зв'язку з війною в Україні.
Очікується, зазначає видання, що уряд США прийме рішення про заборону польотів російських літаків в найближчі 24 години.
Нагадаємо, з 28 Лютого російська авіакомпанія "Аерофлот" скасувала всі рейси до Європи після заборони на польоти в європейському повітряному просторі.
Зазначимо, раніше Євросоюз закрив небо для російських літаків через війну Росії в Україні.
Війна Росії проти України триває сьомий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.