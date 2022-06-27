США закроют для компаний, поддерживающим РФ, доступ к американским технологиям

По данным Администрации президента США, экспорт из Штатов в Россию за несколько месяцев сократился на 97%.

При этом сколько компаний попадут в санкционный список, не уточняется. США также намерены ввести блокирующие санкции против военных российских госкомпаний, а также исследовательских организаций, работающих в сфере обороны.

Также отмечается, что аналогичные санкции американские власти намерены ввести против лиц, которые помогают России в уклонении от уплаты налогов.

"Импорт в Россию товаров со всего мира может упасть на 40%. Заводы по всей России борются за поддержание производства. ВВП России, вероятно, сократится на двузначное число, инфляция поднимется до более чем 20%, у России проблемы с выплатами по облигациям, и Россия впервые за более чем столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу", - говорится в сообщении Белого дома.