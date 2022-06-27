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США закроют для компаний, поддерживающим РФ, доступ к американским технологиям

Фото: санкции против России (УНИАН)
Автор: Руслан Гаращенко

США планируют закрыть поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям, в том числе полупроводникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Белого дома.

По данным Администрации президента США, экспорт из Штатов в Россию за несколько месяцев сократился на 97%.

При этом сколько компаний попадут в санкционный список, не уточняется. США также намерены ввести блокирующие санкции против военных российских госкомпаний, а также исследовательских организаций, работающих в сфере обороны.

Также отмечается, что аналогичные санкции американские власти намерены ввести против лиц, которые помогают России в уклонении от уплаты налогов.

"Импорт в Россию товаров со всего мира может упасть на 40%. Заводы по всей России борются за поддержание производства. ВВП России, вероятно, сократится на двузначное число, инфляция поднимется до более чем 20%, у России проблемы с выплатами по облигациям, и Россия впервые за более чем столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу", - говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, ранее стало известно, что Грузия может принимать участие в схеме, которая используется для обхода санкций против российской нефти.

Сообщалось, что российские танкеры продолжают поставлять нефть в порты Европы в обход санкций. Схема стало возможна благодаря регистрации компаний на Кипре и ОАЭ, что усложняет выявление их собственников.

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