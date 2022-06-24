Российские суда под флагом Либерии поставляют нефть в Европу в обход санкций

Российские танкеры продолжают поставлять нефть в порты Европы в обход санкций. В частности, суда были замечены под флагом Либерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза" .

По данным международной платформы OCCRP, российская госкомпания "Совкомфлот" смогла обойти ограничения благодаря тому, что оформила их как собственность своих дочерних компаний на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах.

В этой ситуации практически невозможно отследить право владения судном, тем более, когда компания меняет названия кораблей, а сами танкеры отключают трекеры в некоторых странах.

Плавание под либерийским флагом - это самый простой способ скрыть происхождение судна.

Расследователи обнаружили более 18 танкеров "Совкомфлота", продолжающих совершать рейсы. Каждое судно в среднем перевозит нефть примерно на 240 миллионов долларов.

Организация отследила по меньшей мере пять из них, когда суда либо возвращались, либо направлялись, либо находились в портах Италии, Дании и Нидерландов, после того как санкции ЕС против компании вступили в силу.

Кто является покупателем российской нефти, доставляемой танкерами, неясно.

Напомним, в июне ЕС принял решение утвердить шестой пакет санкций с постепенным эмбарго на нефть из России.

Как сообщало РБК-Украина, за первые 100 дней полномасштабной войны против Украины Россия заработала 93 млрд евро на экспорте топлива.

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