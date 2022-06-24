ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские суда под флагом Либерии поставляют нефть в Европу в обход санкций

Новина українською →
Пятница 24 июня 2022 00:40
Российские суда под флагом Либерии поставляют нефть в Европу в обход санкций Фото: российские суда под флагом Либерии поставляют нефть в Европу в обход санкций (fleetmon.com)
Автор: Артур Родивилов

Российские танкеры продолжают поставлять нефть в порты Европы в обход санкций. В частности, суда были замечены под флагом Либерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

По данным международной платформы OCCRP, российская госкомпания "Совкомфлот" смогла обойти ограничения благодаря тому, что оформила их как собственность своих дочерних компаний на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах.

В этой ситуации практически невозможно отследить право владения судном, тем более, когда компания меняет названия кораблей, а сами танкеры отключают трекеры в некоторых странах.

Плавание под либерийским флагом - это самый простой способ скрыть происхождение судна.

Расследователи обнаружили более 18 танкеров "Совкомфлота", продолжающих совершать рейсы. Каждое судно в среднем перевозит нефть примерно на 240 миллионов долларов.

Организация отследила по меньшей мере пять из них, когда суда либо возвращались, либо направлялись, либо находились в портах Италии, Дании и Нидерландов, после того как санкции ЕС против компании вступили в силу.

Кто является покупателем российской нефти, доставляемой танкерами, неясно.

Напомним, в июне ЕС принял решение утвердить шестой пакет санкций с постепенным эмбарго на нефть из России.

Как сообщало РБК-Украина, за первые 100 дней полномасштабной войны против Украины Россия заработала 93 млрд евро на экспорте топлива.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Нефть
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине