США закриють для компаній, що підтримують РФ, доступ до американських технологій

За даними Адміністрації президента США, експорт зі Штатів до Росії за кілька місяців скоротився на 97%.

При цьому скільки компаній потраплять до списку санкцій, не уточнюється. США також мають намір запровадити блокуючі санкції проти російських військових держкомпаній, а також дослідницьких організацій, що працюють у сфері оборони.

Також наголошується, що аналогічні санкції американська влада має намір запровадити проти осіб, які допомагають Росії в ухиленні від сплати податків.

"Імпорт у Росію товарів з усього світу може впасти на 40%. Заводи по всій Росії борються за підтримку виробництва. ВВП Росії, ймовірно, скоротиться на двозначне число, інфляція підніметься до більш ніж 20%, у Росії проблеми з виплатами за облігаціями, і Росія вперше за більш як сторіччя оголосила дефолт за своїм суверенним обов'язком", - йдеться у повідомленні Білого дому.