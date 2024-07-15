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В США закрыли дело Трампа о секретных документах

Понедельник 15 июля 2024 19:38
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В США закрыли дело Трампа о секретных документах Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Окружная судья штата Флорида Эйлин Кэннон решила закрыть дело против экс-президента США Дональда Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кэннон, назначенная Трампом, постановила, что спецпрокурор Джон Смит, который возглавляет обвинение, не имел полномочий для возбуждения дела против бывшего президента США.

При этом, по мнению судьи, Смит был назначен на свою должность генпрокурором США Мерриком Гарландом незаконно.

Как отмечает Reuters, решение Кэннон, скорее всего, обжалуют. Ранее американские суды уже неоднократно подтверждали право Минюста США назначать специальных прокуроров для ведения определенных политически чувствительных расследований.

Трамп уже заявил, что решение Кэннон должно стать "лишь первым шагом", и призвал закрыть все четыре уголовных дела против него.

"Давайте объединимся, чтобы покончить тем, чтобы делать из нашей системы правосудия оружие", - написал Трамп.

Дело о секретных документах

Напомним, ранее в резиденции Трампа во Флориде обнаружили секретные документы, которые он должен был сдать после того, как истекли его полномочия.

На этом фоне против бывшего президента США открыли дело.

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