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В США закончились средства на поддержку малого бизнеса во время коронавирус

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 07:52
В США закончились средства на поддержку малого бизнеса во время коронавирус
Иллюстративное фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

В США исчерпали деньги по программе защиты доходов малого бизнеса и средства других фондов, предусмотренных на поддержку экономики при ЧС

Программа защиты доходов для представителей малого бизнеса в США на время пандемии коронавируса исчерпала свой бюджет в размере 349 млрд долларов на начальном этапе подачи заявок от бизнесменов. Об этом сообщили в Администрации по вопросам малого бизнеса американского правительства, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что сейчас ведомство не может принимать новые заявки по программе защиты доходов из-за ситуации с выделенными средствами.

"Итак сейчас мы не можем добавлять новых заявителей по этой программе", - сообщили в администрации.

В ведомстве также заявили об исчерпании других фондов, предусмотренных на поддержку экономики во время чрезвычайных ситуаций.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля представил план трехэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса.

Прежде всего будет снята часть ограничений из тех районов страны, где новые случаи заражения коронавирусной инфекцией не регистрировались за последние семь дней. Это, по словам американского президента, 30% территории США. Там ограничения, по его мнению, могут быть сняты уже "завтра". Трамп отметил, что губернаторы смогут принимать решение о снятии ограничений самостоятельно.

Ранее в США одобрили кредитование малого бизнеса на 168 миллиардов долларов.

Также РБК-Украина писало, что в марте Сенат США утвердил выделение экстренного финансирования на сумму 2 триллиона долларов для ослабления экономических последствий кризиса. Из этой суммы 250 млрд долларов было запланировано на выплату пособий на случай безработицы.

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