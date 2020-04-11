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В США одобрили кредитование малого бизнеса на 168 миллиардов долларов

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 08:37
В США одобрили кредитование малого бизнеса на 168 миллиардов долларов
Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Правительство одобрило 661 тысячу кредитов малому бизнесу в рамках борьбы с коронавирусом

США одобрили 661 тысячу кредитов малому бизнесу на общую сумму 168 миллиардов долларов в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что кредиты могут быть превращены в гранты, если они будут соответствовать определенным условиям.

"Сейчас мы одобрили 661 000 кредитов... Правительство одобрило 168 миллиардов долларов", - сказал экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Напомним, в марте Сенат США утвердил выделение экстренного финансирования на сумму 2 триллиона долларов для ослабления экономических последствий кризиса. Из этой суммы 250 млрд долларов было запланировано на выплату пособий на случай безработицы.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сравнила нынешний кризис со временами Великой депрессии.

Также РБК-Украина писало, что американцы в суде требуют от Китая 1,2 трлн долларов за коронавирус. Истцы утверждают, что понесли огромные потери из-за небрежности Пекина, который допустил распространение вируса по миру.

Отметим, ранее США назвали новым центром пандемии COVID-19 в мире.

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