ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США за месяц зарегистрировали 20 миллионов безработных

Новости » В мире     17.04.2020 - 01:41
В США за месяц зарегистрировали 20 миллионов безработных
Иллюстративное фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Аналитики ожидают, что к концу мая количество безработных может достичь 37 миллионов

Из-за пандемии коронавируса в США с середины марта за помощью по безработице к властям обратились уже 20 миллионов человек. Об этом сообщили в министерстве труда США, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC Украина.

За последнюю неделю за помощью обратились 5,2 миллиона американцев.

Аналитики из Goldman Sachs ожидают, что до конца мая эта цифра может составить 37 миллионов. Население США - более 328 миллионов людей.

Пандемия коронавируса за месяц "стерла" столько же рабочих мест, сколько было создано в стране за последнее десятилетие, со времен кризиса 2008-2009 годов.

Эксперты говорят, что США сейчас имеют дело с крупнейшим экономическим кризисом со времен Великой депрессии в 1930-х.

Однако некоторые экономисты предполагают, что в ближайшее время количество безработных начнет сокращаться, поскольку малый бизнес получает помощь от правительства, а местные власти обсуждают возможность открытия части компаний в регионах, где пик распространения коронавируса уже прошел.

По состоянию на 16 апреля в США зафиксировали более 640 тысяч официально подтвержденных случаев коронавируас. Более 30 тысяч человек умерли.

Эпицентр болезни в США - в штате Нью-Йорк, где сегодня карантин продлили до 15 мая.

Напомним, в марте Сенат США утвердил выделение экстренного финансирования на сумму 2 триллиона долларов для ослабления экономических последствий кризиса. Из этой суммы 250 млрд долларов было запланировано на выплату пособия на случай безработицы.

Также РБК-Украина писало, что США одобрили 661 тысячу кредитов малому бизнесу на общую сумму 168 миллиардов долларов в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ляшко объяснил повторное закрытие рынков В Польше решили ослабить карантин
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь