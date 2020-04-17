В США за месяц зарегистрировали 20 миллионов безработных

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Аналитики ожидают, что к концу мая количество безработных может достичь 37 миллионов

Из-за пандемии коронавируса в США с середины марта за помощью по безработице к властям обратились уже 20 миллионов человек. Об этом сообщили в министерстве труда США, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC Украина.

За последнюю неделю за помощью обратились 5,2 миллиона американцев.

Аналитики из Goldman Sachs ожидают, что до конца мая эта цифра может составить 37 миллионов. Население США - более 328 миллионов людей.

Пандемия коронавируса за месяц "стерла" столько же рабочих мест, сколько было создано в стране за последнее десятилетие, со времен кризиса 2008-2009 годов.

Эксперты говорят, что США сейчас имеют дело с крупнейшим экономическим кризисом со времен Великой депрессии в 1930-х.

Однако некоторые экономисты предполагают, что в ближайшее время количество безработных начнет сокращаться, поскольку малый бизнес получает помощь от правительства, а местные власти обсуждают возможность открытия части компаний в регионах, где пик распространения коронавируса уже прошел.

По состоянию на 16 апреля в США зафиксировали более 640 тысяч официально подтвержденных случаев коронавируас. Более 30 тысяч человек умерли.

Эпицентр болезни в США - в штате Нью-Йорк, где сегодня карантин продлили до 15 мая.

Напомним, в марте Сенат США утвердил выделение экстренного финансирования на сумму 2 триллиона долларов для ослабления экономических последствий кризиса. Из этой суммы 250 млрд долларов было запланировано на выплату пособия на случай безработицы.