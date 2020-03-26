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Сенат США утвердил 2 трлн долларов на ослабление последствий коронавируса

Новости » Экономика     26.03.2020 - 08:33
Сенат США утвердил 2 трлн долларов на ослабление последствий коронавируса
Фото: Сенат США (maxpixel.net)

Это крупнейший за всю историю США пакет экономической помощи

Верхняя палата Конгресса США утвердила в ночь на 26 марта выделение финансирования в сумме 2 триллиона долларов для ослабления экономических последствий от коронавируса. Об этом сообщает CNN.

В Сенате это соглашение уже назвали историческим, поскольку за время существования США это один из крупнейших пакетов экономической поддержки. Республиканцы и демократы после длительных переговоров приняли законопроект в ночь на четверг.

"Эти вливания являются инвестицией военного времени в поддержку государства", - заявил лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл.

Наибольшую сумму - 500 млрд долларов - заложили на займы для компаний, которые испытали затруднения. Еще 350 млрд долларов - на кредиты для малого бизнеса.

Также 250 млрд долларов заложено на прямые выплаты физическим лицам и семьям. На выплату пособия на случай безработицы тоже запланировано 250 млрд долларов.

Оставшуюся сумму США направят на масштабные финансовые вливания в экономику страны и на сдерживание повышения уровня безработицы.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в среду, 25 марта, что каждый гражданин с доходом менее 99 тысяч долларов на год получит материальную помощь. На это предусмотрено 300 миллиардов долларов. К примеру, семьи из четырех человек получат около 3400 долларов.

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