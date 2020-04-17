ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США закінчилися кошти на підтримку малого бізнесу під час коронавірусу

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 07:52
У США закінчилися кошти на підтримку малого бізнесу під час коронавірусу
Ілюстративне фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

У США вичерпали гроші за програмою захисту доходів малого бізнесу та кошти інших фондів, передбачених на підтримку економіки під час НС

Програма захисту доходів для представників малого бізнесу в США на час пандемії коронавірусу вичерпала свій бюджет у розмірі 349 млрд доларів на початковому етапі подачі заявок від бізнесменів. Про це повідомили в Адміністрації з питань малого бізнесу американського уряду, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що зараз відомство не може приймати нові заявки за програмою захисту доходів через ситуацію з виділеними коштами.

"Отже наразі ми не можемо додавати нових заявників по цій програмі", - повідомили в адміністрації.

У відомстві також також заявили про вичерпання інших фондів, передбачених на підтримку економіки під час надзвичайних ситуацій.

Президент США Дональд Трамп 16 квітня представив план триетапного зняття карантину в країні, введеного через поширення коронавірусу.

Насамперед буде знята частина обмежень з тих районів країни, де нові випадки зараження коронавірусною інфекцією не реєструвалися за останні сім днів. Це, за словами американського президента, 30% території США. Там обмеження, на його думку, можуть бути зняті вже "завтра". Трамп зазначив, що губернатори зможуть приймати рішення про зняття обмежень самостійно.

Раніше в США схвалили кредитування малого бізнесу на 168 мільярдів доларів.

Також РБК-Україна писало, що в березні Сенат США затвердив виділення екстреного фінансування на суму 2 трильйони доларів для ослаблення економічних наслідків кризи. З цієї суми 250 млрд доларів було заплановано на виплату допомоги на випадок безробіття.

Трамп готується до повторення епідемії коронавірусу восени Трамп представив план виходу США з коронавірусного карантину
Новини України Сполучені Штати АмерикиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся