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США заключили торговую сделку "первой фазы" с Китаем, - Reuters

Новости » В мире     12.12.2019 - 22:35
США заключили торговую сделку "первой фазы" с Китаем, - Reuters
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Вскоре ожидается заявление Белого дома

Соединенные Штаты заключили торговую сделку "первой фазы" с Китаем, вскоре ожидается официальное заявление Белого дома. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам двух человек, знакомых с переговорами между странами, американские переговорщики предложили снизить тарифы на китайские товары примерно на 375 миллиардов долларов на 50% и приостановить тарифы на товары на 160 миллиардов долларов, которые должны вступить в силу в воскресенье.

Также сообщается, что сегодня, 12 декабря, президент Дональд Трамп должен был собраться со своими ведущими торговыми советниками, где обсуждались детали сделки.

Трамп также написал в Twitter, что сделка с Китаем "очень близко".

"Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже", - написал президент США.

РБК-Украина также писало, что Китай надеется в ближайшее время заключить "первую фазу" торгового соглашения с США. Как сообщили в министерстве торговли Китая, Пекин надеется, что ему удастся заключить с США торговое соглашение, которое удовлетворит обе стороны.

При этом в Китае выразили готовность отменить импортные пошлины на некоторые соевые бобы и поставки свинины из Соединенных Штатов Америки. Китайское правительство заявило, что такое решение основывается на заявках отдельных фирм относительно импорта соевых бобов и свинины.

Кроме этого сообщалось, что в США допускают подписание первой части торгового соглашения с Китаем до конца 2019 года. По словам старшего советника президента США Дональда Трампа Келлиана Конуэя, "первая фаза" торгового соглашения находится на стадии оформления.

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