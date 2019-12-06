Китай отменит пошлины на некоторые товары из США

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Пекин отменит пошлины на поставки свинины и некоторых соевых бобов

Китай откажется от импортных пошлин на некоторые соевые бобы и поставки свинины из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в китайском Министерстве финансов, ссылаясь на решение правительства, отказ от пошлин основывается на заявках отдельных фирм относительно импорта соевых бобов и свинины.

Отмечается, что отказ от пошлин происходит на фоне переговоров между Вашингтоном и Пекином относительно согласования первого этапа торговой сделки для деэскалации торговой войны между государствами.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет сроков заключения торгового соглашения с Китаем. Он добавил, что, наверное, лучше дождаться окончания американских президентских выборов в 2020 году, однако Китай хочет заключить соглашение в ближайшее время.

Также РБК-Украина писало, что в Белом доме не исключают возможности заключения торгового соглашения с Китаем до конца 2019 года. По словам старшего советника президента США Дональда Трампа Келлиана Конвея, первый этап торговой сделки находится на стадии оформления.