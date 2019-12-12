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Назначен новый прокурор Полтавской области

Новости » Политика     12.12.2019 - 16:43
Назначен новый прокурор Полтавской области
Фото: Ярослав Голынский (poltava to)

Новым прокурором Полтавской области стал Ярослав Голынский

В четвергом, 12 декабря, заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил нового прокурора Полтавской области, которым стал Ярослав Голынский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как сообщается, Виктор Трепак назвал ключевые приоритеты в работе для органов прокуратуры Полтавской области. Среди которых - противодействие коррупции, организованной преступности и проведения реформы, которая на сегодня является крайне нужной.

"Реформа делается для того, чтобы построить объективно новую прокуратуру, где принципами в работе будут честь и совесть. Этот процесс непростой, но он необходим. Этого требует общество", - заявил Трепак.

В свою очередь, новоназначенный прокурор Ярослав Голинский заверил, что направит работу коллектива на обеспечение поставленных задач.

Отметим, Ярослав Голынский работает в органах прокуратуры с декабря 2007 года. До назначения на должность работал заместителем прокурора Киевской области.

Напомним, 2 декабря новым прокурором Луганской области назначили Алексея Ляшенко. Он отметил, что основной задачей деятельности прокуратуры области будет "возвращение доверия общества к прокуратуре" и создание условий, при которых каждый житель области будет чувствовать себя защищенным.

Кроме того, 28 ноября новым руководителем Ивано-Франковской прокуратуры стал Юрий Фрейшин. Фрейшин заверил, что совместно с коллективом прокуратуры приложит максимум усилий для утверждения верховенства права и повышения доверия граждан к органам прокуратуры.

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