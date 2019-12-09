Китай надеется достичь торгового соглашения с США в ближайшее время

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В Китае планирую заключить сделку, которая удовлетворит обе стороны

В Китае планируют заключение "первой фазы" торгового соглашения с США в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в министерстве торговли Китая, Пекин надеется, что ему удастся заключить с США торговое соглашение, которое удовлетворит обе стороны.

Отметим, 15 декабря должен вступить в силу следующий раунд торговых переговоров между США и Китаем.

Напомним, ранее сообщалось, что Китая планирует отменить пошлин на некоторые соевые бобы и поставки свинины из США. Отказ от пошлин Пекина основывается на заявках отдельных фирм относительно импорта соевых бобов и свинины.

Также сообщалось, что в США допускают подписание торгового соглашения с Китаем до конца года. По словам старшего советника президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй, первая фаза торговой сделки находится на стадии оформления.

При этом сам Трамп заявлял, что у него нет дедлайна по заключению сделки с Китаем и, возможно, лучше подождать до периода после президентских выборов в США в ноябре 2020 года.