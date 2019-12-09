ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай надеется достичь торгового соглашения с США в ближайшее время

Новости » В мире     09.12.2019 - 09:38
Китай надеется достичь торгового соглашения с США в ближайшее время
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В Китае планирую заключить сделку, которая удовлетворит обе стороны

В Китае планируют заключение "первой фазы" торгового соглашения с США в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в министерстве торговли Китая, Пекин надеется, что ему удастся заключить с США торговое соглашение, которое удовлетворит обе стороны.

Отметим, 15 декабря должен вступить в силу следующий раунд торговых переговоров между США и Китаем.

Напомним, ранее сообщалось, что Китая планирует отменить пошлин на некоторые соевые бобы и поставки свинины из США. Отказ от пошлин Пекина основывается на заявках отдельных фирм относительно импорта соевых бобов и свинины.

Также сообщалось, что в США допускают подписание торгового соглашения с Китаем до конца года. По словам старшего советника президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй, первая фаза торговой сделки находится на стадии оформления.

При этом сам Трамп заявлял, что у него нет дедлайна по заключению сделки с Китаем и, возможно, лучше подождать до периода после президентских выборов в США в ноябре 2020 года.

США готовят новый транш военной помощи Украине Франция готова оспорить в ВТО тарифы США на шампанское
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайторговля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь