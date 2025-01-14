США закликають Європу конфіскувати активи РФ і повертати після мирної угоди з Україною, - CNN

Як пише видання, напередодні інавгурації Дональда Трампа адміністрація Байдена робить останню спробу заарештувати російські активи на сотні мільярдів доларів, щоб використати їх як майбутній важіль впливу в переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Ймовірно, помічники Байдена працюють над тим, щоб переконати європейських партнерів підтримати переведення близько 300 мільярдів доларів російських грошей на новий ескроу-рахунок, який буде відкритий лише в рамках мирної угоди. Ці гроші належать російському Центральному банку і були заморожені три роки тому після вторгнення Росії в Україну.

За даними CNN, арешт цих активів має на меті надіслати простий сигнал Москві: "Якщо ви хочете отримати свої гроші назад, вам доведеться прийти і поговорити".

Повідомляється, що високопосадовці Байдена тісно консультувалися щодо цієї ідеї з командою національної безпеки новообраного президента Дональда Трампа. Зокрема з сенатором Марко Рубіо, призначеним держсекретарем, і республіканцем Майком Уолцом, який претендує на посаду радника з питань національної безпеки.

Як пише CNN, у Трампа загалом підтримують цю стратегію, вважаючи, що заарештовані гроші можуть дати Росії новий стимул сісти за стіл переговорів. Однак європейці не так захоплені ідеєю і висловлюють занепокоєння щодо порушення міжнародного права, якщо банки повністю конфіскують російські гроші.

Заморожені активи РФ

Варто нагадати, що Україна вже почала отримувати кошти за програмою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це механізм, який передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів із подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

Також ми писали, що в кінці січня 2024 року посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати прибуток від активів РФ на зброю для України.