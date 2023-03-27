США закликали владу Ізраїлю до пошуку компромісів на тлі масових протестів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-служби Ради нацбезпеки Білого дому Ейдрієн Вотсона.

Згідно з заявою Вотсон, демократичні суспільства зміцнюються за рахунок системи стримувань та противаг. На думку США, фундаментальні зміни мають відбуватися лише за максимально широкої підтримки населення.

"Ми глибоко стурбовані подіями в Ізраїлі, які ще раз наголошують на нагальній необхідності компромісу. Як президент (США Джо Байден - ред.) нещодавно заявляв прем'єр-міністру Нетаньяху, демократичні цінності завжди були і повинні залишатися відмінною рисою американо-ізраїльських відносин", - йдеться у заяві прес-служби Білого дому.

Раніше ми повідомляли, що тисячі людей вийшли на вулиці після рішення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху звільнити міністра оборони Йоава Галанта, який закликав призупинити впровадження судової реформи.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю та лідер партії ШАС Ар'є Дерівирішили виступити за припинення просування закону про судову реформу.

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