США призвали власти Израиля к поиску компромиссов на фоне массовых протестов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриен Уотсон.

"Мы глубоко обеспокоены событиями в Израиле, которые еще раз подчеркивают настоятельную необходимость компромисса. Как президент (США Джо Байден - ред.) недавно заявлял премьер-министру Нетаньяху, демократические ценности всегда были и должны оставаться отличительной чертой американо-израильских отношений",- говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Согласно заявлению Уотсон, демократические общества укрепляются за счет системы сдержек и противовесов. По мнению США, фундаментальные изменения должны проходить только при максимально широкой поддержке населения.