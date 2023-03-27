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США закликали владу Ізраїлю до пошуку компромісів на тлі масових протестів

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Понеділок 27 березня 2023 07:15
США закликали владу Ізраїлю до пошуку компромісів на тлі масових протестів Фото: США закликали владу Ізраїлю до пошуку компромісів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Білий дім закликав владу Ізраїлю знайти компроміс у внутрішній політиці на тлі масових протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-служби Ради нацбезпеки Білого дому Ейдрієн Вотсона.

"Ми глибоко стурбовані подіями в Ізраїлі, які ще раз наголошують на нагальній необхідності компромісу. Як президент (США Джо Байден - ред.) нещодавно заявляв прем'єр-міністру Нетаньяху, демократичні цінності завжди були і повинні залишатися відмінною рисою американо-ізраїльських відносин", - йдеться у заяві прес-служби Білого дому.

Згідно з заявою Вотсон, демократичні суспільства зміцнюються за рахунок системи стримувань та противаг. На думку США, фундаментальні зміни мають відбуватися лише за максимально широкої підтримки населення.

Раніше ми повідомляли, що тисячі людей вийшли на вулиці після рішення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху звільнити міністра оборони Йоава Галанта, який закликав призупинити впровадження судової реформи.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю та лідер партії ШАС Ар'є Дерівирішили виступити за припинення просування закону про судову реформу.

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