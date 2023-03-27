США призвали власти Израиля к поиску компромиссов на фоне массовых протестов
Белый дом призвал власти Израиля найти компромисс во внутренней политике на фоне массовых протестов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриен Уотсон.
"Мы глубоко обеспокоены событиями в Израиле, которые еще раз подчеркивают настоятельную необходимость компромисса. Как президент (США Джо Байден - ред.) недавно заявлял премьер-министру Нетаньяху, демократические ценности всегда были и должны оставаться отличительной чертой американо-израильских отношений",- говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Согласно заявлению Уотсон, демократические общества укрепляются за счет системы сдержек и противовесов. По мнению США, фундаментальные изменения должны проходить только при максимально широкой поддержке населения.
Ранее мы сообщали, что тысячи людей вышли на улицы после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, призвавшего приостановить внедрение судебной реформы.
Также сообщалось, что премьер-министр Израиля и лидер партии ШАС Арье Дери решили выступить за прекращение продвижения закона о судебной реформе.
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