США закликали Україну утриматись від нового наступу, - Reuters

Високопосадовці США закликали Україну тимчасово утриматись від початку масштабного наступу. Просять дочекатись завершення надання допомоги.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час розмови з Reuters, один з високопосадовців США на умовах анонімності заявив, що США закликали Україну дочекатись останньої партії американської зброї й завершення навчань.
Він додав, що Вашингтон поки що дотримується свого рішення не надавати танки Abrams ЗСУ наразі.
Зазначається, що США відмовляли Києву в передачі танків M1 Abrams, посилаючись на проблеми з технічним обслуговуванням і логістикою.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів, що допоможе Україні звільнити якомога більше територій у поточному році.
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