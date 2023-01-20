США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters

Высокопоставленные чиновники США призвали Украину временно воздержаться от начала масштабного наступления. Просят дождаться завершения предоставления помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во время разговора с Reuters, один из высокопоставленных чиновников США на условиях анонимности заявил, что США призвали Украину дождаться последней партии американского оружия и завершения учений.

Он добавил, что Вашингтон пока придерживается своего решения не предоставлять танки Abrams ВСУ.

Отмечается, что США отказывали Киеву в передаче танков M1 Abrams, ссылаясь на проблемы с техническим обслуживанием и логистикой.