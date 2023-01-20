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США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters

Фото: США призвали Украину воздержаться от нового наступления (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Высокопоставленные чиновники США призвали Украину временно воздержаться от начала масштабного наступления. Просят дождаться завершения предоставления помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время разговора с Reuters, один из высокопоставленных чиновников США на условиях анонимности заявил, что США призвали Украину дождаться последней партии американского оружия и завершения учений.

Он добавил, что Вашингтон пока придерживается своего решения не предоставлять танки Abrams ВСУ.

Отмечается, что США отказывали Киеву в передаче танков M1 Abrams, ссылаясь на проблемы с техническим обслуживанием и логистикой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что поможет Украине освободить как можно больше территорий в текущем году.

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