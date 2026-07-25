США закликали Україну не атакувати неросійські судна в Чорному морі, - WSJ

За даними видання, цього тижня генеральний директор Chevron Майк Вірт зустрівся з представниками адміністрації Трампа, щоб обговорити ризики для активів компанії в Казахстані.

Приводом стала недавня атака українських безпілотників на чотири танкери в районі Новоросійська. Серед них було судно, зафрахтоване Chevron.

Новоросійськ є кінцевою точкою Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC), через який транспортується казахстанська нафта. Chevron належить 15% цього трубопроводу, а також 50% одного з найбільших нафтових родовищ Казахстану - Тенгіз.

Після атаки роботу трубопроводу частково обмежили, через що Казахстан був змушений скоротити видобуток нафти через нестачу потужностей для її зберігання.

За словами американського чиновника, після консультацій із представниками нафтової галузі адміністрація Трампа попередила Україну про неприпустимість атак на неросійські судна в Чорному морі.

Як зазначив співрозмовник WSJ, у Вашингтоні вважають маршрут CPC важливим для постачання казахстанської нафти до Європи, що допомагає зменшити залежність європейського ринку від російських енергоносіїв.

Видання пише, що для Chevron ситуація має велике значення. Родовище Тенгіз забезпечує близько 12% світового видобутку компанії, а останніми роками вона вклала десятки мільярдів доларів у його розширення.

Аналітик Пол Ченг, опитаний WSJ, вважає, що подальші удари по маршруту експорту можуть змусити Chevron скоротити видобуток на Тенгізі. Водночас через позицію Вашингтона Україна, ймовірно, зосередиться на інших цілях, щоб уникнути конфлікту із союзниками.